Walentynki Iwony i Gerarda z Sanatorium miłości. Walentynki pary z Sanatorium miłości. Zobacz, jak spędzili Święto Zakochanych! 16.02.2022

Iwona i Gerard to pierwsza para, która poznała się w "Sanatorium miłości", randkowym show dla seniorów wyprodukowanym przez Telewizję Polską. Para po programie stała się bardzo popularna. Seniorzy kontakt z fanami mają m. in. za pośrednictwem facebookowej strony Emeryci Nieemeryci. To tutaj dzielą się wspólnymi chwilami.