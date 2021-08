Walking futbol. Druga edycja walking futbolowego turnieju Senior Łódka Cup 2021. Zdjęcia

Lata mijają, a sympatycy walking futbolu z taką samą pasją, jak dawniej, uganiają się za piłką. - 40-50 lat temu, gdy mieliśmy po kilkanaście lat, z utęsknieniem czekaliśmy na informacje o organizowanych wtedy turniejach dla tzw. „dzikich” drużyn. Udział w nich był dla każdego niesamowitym przeżyciem. Teraz niektórzy nasi gracze zbliżają się wiekiem do „siedemdziesiątki”, a mimo to wciąż czują się młodo, zachowują doskonałą sprawność i nie mogą się doczekać momentu, gdy ponownie wyjdą na zieloną murawę. Warto dodać, że większość z nich, od ponad dwóch lat trenuje regularnie 1-2 razy w tygodniu, a walking futbol stał się dla grających doskonałą motywacją do regularnej aktywności fizycznej. Choć w walking futbolu gra toczy się w trochę wolniejszym tempie, niż w normalnej piłce, graczom nie brakuje zaangażowania, a podczas turnieju na pewno zobaczymy piękne gole i będziemy świadkami wielkich emocji - mówi promotor chodzonej piłki w Polsce, Jarosław Paradowski.