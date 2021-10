Walking futbol. Rosomak Łódź wygrał Ligę Mistrzów. Jest najlepszy w Europie – marzenia się spełniają. Zdjęcia

Przez dwa dni, 32 drużyny z Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, Anglii i Polski rywalizowały o puchary i medale w kategorii wiekowej 55+. - Żaden z naszych zawodników nie odnosił w przeszłości sukcesów na zielonej murawie. Nie jesteśmy byłymi reprezentantami Polski, nigdy nie graliśmy w Ekstraklasie. Za to teraz realizujemy nasze młodzieńcze marzenia i rywalizujemy z najlepszymi drużynami w Europie. To niesamowite, czego dokonaliśmy w Holandii. Wciąż nie możemy w to uwierzyć - mówi Marek Światłowski, założyciel drużyny i jeden z zawodników Rosomaka.

- Było bardzo ciężko. Z różnych względów, pojechaliśmy do Holandii tylko w sześcioosobowym składzie, a jednak daliśmy radę. W każdym meczu byliśmy drużyną. Rywale doceniali naszą taktykę. Byliśmy dumni, gdy po kolejnych meczach widać było wokół podniesione kciuki i słowa: Lodz, Rosomak, super – dodaje kapitan zespołu Andrzej Głowacki.