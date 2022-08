Warto pomóc drużynie Lady Grembach Łódź. To reprezentantki Polski w Klubowych Mistrzostwach Świata Sardynia 2022

Taki wpis znajdujemy na zrzutka.pl. Takie mamy czasy, że sportowcy, nawet mistrzowie Polski, jak Lady Grembach, muszą w taki oto sposób szukać sponsorów i pozyskiwać środki niezbędne do realizacji swoich pasji.

Dalej czytamy m.in.: Ciężko nam znaleźć sponsorów, którzy uwierzyliby w nasze umiejętności i chcieliby zainwestować w kobiecą drużynę grającą na piasku. Ale my się nie poddajemy. Będziemy grały w beach soccer, ponieważ jest naszą pasją i kochamy ten sport.

Byłoby nam bardzo miło gdyby nasi kibice, sympatycy, rodziny, przyjaciele pomogli nam w realizacji tego naszego wielkiego marzenia o złotym medalu w Klubowych Mistrzostwach Świata. Przyrzekamy, że odwdzięczymy się zostawiając nasze serca na stadionie plażowym w Cagliari.

- Te dziewczyny to pasjonatki, na co dzień prowadzą własne życie, jak każdy z nas mają swoje rodziny, zajęcia, pracę lub szkołę - napisał na FB Marek Miller, związany z Lady Grembach od lat. Połączyła je pasja do bardzo widowiskowej odmiany piłki nożnej - beach soccera. Pasja na tyle silna, że na kilka lat istnienia tej dyscypliny w Polsce, te panie są pięciokrotnymi Mistrzyniami Polski, dwukrotnymi zdobywczyniami Pucharu Polski i przede wszystkim: aktualnymi wicemistrzyniami Świata. Ich marzeniem jest poprawić ten ostatni wyczyn.

Aby podjąć tę próbę, potrzebują pomocy finansowej - co możecie przeczytać klikając w poniższy link:

