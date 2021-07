Watchdog Polska włączają się do sprawy ukrywania kosztów Gortat Camp

Watchdog Polska to stowarzyszenie walczące o dostęp do informacji publicznej. Nie dziwi, więc że zdecydowali zaangażować się w sprawę, gdzie ten dostęp jest znacząco utrudniany.

Pilnujemy, żeby ludzie wiedzieli, co robi władza. Uczymy mieszkańców, że mogą pytać urzędy o to, dlaczego zlikwidowano szkołę, ile wydano na festyn czy gdzie planowana jest budowa wiatraków. Udzielamy tysięcy porad i setki razy chodzimy do sądu. Dzięki temu coraz więcej ludzi wie, że ma prawo pytać urzędy, te zaś wiedzą, że muszą odpowiadać - mówią sami o sobie.