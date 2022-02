Waterpoliści ŁSTW Ocmer Politechnika Łódzka minimalnie przegrali finał Pucharu Polski

Waterpoliści Polonii w dwudniowym turnieju wygrali aż trzy spotkania. W ćwierćfinale okazali się wyraźnie lepsi od zawodników z Ostrowca Świętokrzyskiego (mecz z KSZO zakończył się wynikiem 17:5) i zaledwie kilka godzin później zmierzyli się z grającymi w swoim mieście zawodnikami AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Awans do finału dał im rezultat 16:13.

Przepustkę do meczu o puchar wywalczyli też faworyci - niepokonani w tym sezonie na krajowym podwórku reprezentanci ŁSTW Ocmer Politechniki Łódzkiej, grający pod wodzą trenera Edwarda Kujawy. Pozycja lidera ekstraklasy po pierwszej rundzie rozgrywek sprawiła, że w Final Six byli rozstawieni i rywalizację rozpoczęli od razu od 1/2 finału. Starcie z Alfą Gorzów Wielkopolski wygrali 12:9.

Finał lepiej rozpoczęli bytomianie. Po pierwszej kwarcie było 2:0, ale później do głosu doszli gracze z Łodzi. Odrobili straty i przez moment prowadzili nawet 4:3. Szala zwycięstwa przechyliła się jednak ostatecznie na korzyść Polonii, która zwyciężyła 9:8.

Decydujące spotkania turnieju (finał i mecz o 3. miejsce) po raz pierwszy były pokazywane przez TVP Sport. - Jestem wdzięczny Telewizji Polskiej za transmisję. Widzowie mogli zobaczyć jak ciężki, ale i widowiskowy jest to sport. Może dzięki temu więcej osób się nim zainteresuje – mówił zawodnik ŁSTW, Konrad Czapczyński. Skomentował też występ swojego zespołu. - Z jednej strony to bardzo duży sukces. Drugie miejsce w Pucharze Polski to rzeczywiście jest osiągnięcie. Gratulujemy Polonii, ale jednak jest w nas niedosyt. Turniej był wymagający jak cały nas sport, ale najbardziej wykończył nas ten mecz finałowy. Ekipa z Bytomia jest naprawdę dobrze przygotowana - podsumował.

Już 5 marca o godz. 18 w meczu ekstraligi dojdzie do rewanżu za finał Pucharu Polski. Tym razem łodzianie podejmą bytomian w Zatoce Sportu.

