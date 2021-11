Waterpoliści Politechniki Łódzkiej ŁSTW Ocmer lepsi od mistrza Polski

Oto relacja na https://www.lstw.pl: Trener Edward Kujawa do startowej siódemki wybrał Janka Szabłowskiego, Grzegorza Knapa, Piotra Michalskiego, Michała Diakonówa, Stefana Tomicevića, Bartka Troczyńskiego i Karola Błażewicza. Początek meczu należał do Piotrka Michalskiego, który zdobył 3 gole , ale to warszawiacy zakończyli kwartę prowadząc 5:3. Kolejne minuty meczu to gonienie wyniku przez naszych zawodników. Jeszcze bardziej zacieśniliśmy strefę obrony dzięki czemu praktycznie został wyeliminowany bardzo groźny center akademików Messan Moore. Próbował go zastąpić Andrzej Maciejewski ale zabrakło mu wsparcia kolegów. ŁSTW Ocmer w ataku miał swoje szanse, wypracowywane przez Tomicevića, Knapa czy Błażewicza ( przewagi sytuacyjne i z kontry) ale zawodziła skuteczność. Gra była zbyt nerwowa i niepotrzebnie skracaliśmy czas na rozegranie tych fragmentów gry. Po zamianie stron gra się uspokoiła. Wskazówki trenera dobrze podziałały na nasz zespół i zaczęliśmy wykorzystywać nasze auty. Michał Diakonów świetnie kierował obronę przechwytując wiele ważnych piłek, a jego bramka na remis w ostatniej kwarcie zdobyta lobem może być ozdobą meczu. Świetnie dysponowany Piotrek Michalski w ataku raz za razem wypracowywał dobre pozycje strzeleckie dla siebie i dla kolegów. Stefan Tomicewić wreszcie złapał swój rytm zdobywając na 90 sekund przed końcem zwycięską bramkę. Warszawiacy próbowali jeszcze doprowadzić do wyrównania wprowadzając do pola bramkarza, ale nie przyniosło to skutku.

Najlepszym naszym zawodnikiem był Piotrek Michalski zdobywając 6 bramek. Po dwie dołożyli Stefan Tomicević i Michał Diakonów.

Cieszyć może dobra gra w obronie i konsekwentne realizowanie założeń taktycznych w sytuacjach kiedy gra się nie układała po naszej myśli. Bardzo bobrze tez wypadli zmiennicy co pozwoliło Trenerowi Kujawie na rotowanie składem, aby liderzy mieli chwile na regenerację sił.

Zespół Politechniki Łódzkiej ŁSTW Ocmer wystąpił w składzie:

Szabłowski Jan (bramkarz), Grzegorz Knap, Czapczyński Konrad, Garbolewski Dominik, Lisek Aleksander, Piotr Michalski, Rusewicz Alan, Troczyński Bartłomiej Tomicević Stefan, Diakonów Michał, Karol Błażewicz, Wojtek Kotaś (bramkarz).

Trenerzy Edward Kujawa, Grzegorz Gruszecki