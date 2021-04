Ważne! Ostatnie dni na rozliczenie PIT! PIT 36 i 37 w 2021 r. Kto może skorzystać z e-PIT-u? Jak skorzystać z usługi Twój e-PIT? 28.04.2021

W tym roku będzie można skorzystać z takich samych rozwiązań jak w poprzednich latach. Sposób rozliczenia będzie uzależniony od wybranej formy doręczenia zeznania do urzędu skarbowego. Podatnik może skorzystać z kilku opcji:

Najbardziej popularny sposób tego rozliczenia odbywa się za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. W tym celu stworzono usługę Twój e-PIT. Do wysyłki dochodzi niemal automatycznie, a podatnik musi jedynie uzupełnić podstawowe dane na swój temat.

Co roku miliony Polaków odprowadzają podatek od swoich dochodów, rozliczając się z fiskusem w formularzu PIT. W tym roku PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczamy do 30 kwietnia. Obecnie większość z nas nie rozlicza się z fiskusem na papierowym formularzu, lecz w internecie, przed ekranem komputera.

Jak to uczynić? W serwisie podatki.gov.pl należy wybrać zakładkę Twój e-PIT. Aby się zalogować, należy podać PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2018 r., kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. (np. z PIT-11 od naszego pracodawcy), kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r.

PIT-37 to najpopularniejszy formularz, składany przez osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Wypełniają go osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak przekazać 1 procent?

Jeśli rozliczamy się po raz pierwszy i chcemy przekazać na cele dobroczynne swój 1 procent podatku, wybierzmy z listy numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 procent, wskażmy cel szczegółowy (jeśli chcemy) i zaznaczmy zgodę (opcjonalnie) na przekazanie OPP informacji o 1 procencie podatku. Reszta dokona się automatycznie.

Jeśli chcemy zmienić OPP, wybierzmy opcję „Zmieniam organizację”, a następnie wybierzmy z wykazu organizacji numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 procent podatku i zatwierdźmy tę zmianę.