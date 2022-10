Wczesne objawy raka piersi. Raka piersi - groźny nowotwór dla kobiet. Te objawy sygnalizują rozwój nowotworu piersi 27.10.2022

RAK PIERSI U KOBIET

Rak piersi dotyka najczęściej kobiety w wieku od od 50 do 70 lat. Rak piersi to groźna choroba nowotworowa, ponieważ długo nie wykazuje żadnych objawów, a w momencie wykrycia najczęściej są już przerzuty do innych narządów. Z tego powodu niezwykle ważne są regularne badania i profilaktyka.