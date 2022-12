Wczesne objawy zawału. Zobacz, jak rozpoznać stan przedzawałowy. Oznaki zawału serca 11.12.2022 Katarzyna Bil

Co dzieje się z człowiekiem podczas zawału? Jakie są pierwsze objawy stanu przedzawałowego. Do ataku serca dochodzi wskutek niedokrwienia mięśnia sercowego. Głównym objawem, który najczęściej kojarzy się z zawałem serca jest silny ból w klatce piersiowej. Należy jednak pamiętać, że stan przedzawałowy ma wiele innych objawów, które często są mylone z innymi dolegliwościami. Sprawdź, kogo dotyczy zawał serca i jak szybko go rozpoznać.