Weekendy Zenicie. 4 czerwca br. startują bezpłatne treningi biegowe z Krebsikiem

Udział w nich może wziąć każdy, kto chce przygotować swoją kondycję fizyczną na wakacje. W szczególności rodzice, którzy chcą pobiegać ze swoimi maluchami w wózkach biegowych. Bieg startuje o godz. 10:00 przy mostku w Parku Widzewska Górka.

Kolejne treningi biegowe odbędą się 18 czerwca, 2 lipca i 16 lipca br.

Akcja Weekendy w Zenicie trwa od 28 maja do 16 lipca 2022 r. Co sobotę, naprzemiennie będą organizowane warsztaty balkonowe i treningi biegowe. Dodatkowo 11 i 18 czerwca na otwartym boisku przy Widzewskiej 22 odbędą się zajęcia koszykarskie dla dzieci z animatorami Mini Basket Ligi i nagrodami do wygrania.

Udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny. Warto śledzić stronę wydarzenia na Facebooku: Weekendy w Zenicie, gdzie pojawiać się będą bieżące informacje o poszczególnych atrakcjach oraz nowych aktywnościach - informuje Agnieszka Smużewska.