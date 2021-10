„Wesele” już w kinach: Taniec na kościach pogrzebanych w niepamięci - RECENZJA

Temat. Aktualny, bolesny, niepodejmowany w ten sposób przez innych filmowców, za którym stoi odczuwalna autentyczna potrzeba sięgnięcia właśnie po niego. To charakter kina Wojciecha Smarzowskiego, ale zarazem jego niebagatelna siła. Czasem waga tematu okazuje się znaczniejsza, niż jakość samego filmu - jak to było, moim zdaniem, w przypadku „Kleru”. „Wesele” (co istotne, z żydowską literą „L” w tytule i na plakacie) z maestrią równoważy wszystkie elementy: potęgę opowieści z precyzją narracji, intensywność emocjonalnego oddziaływania z twórczym dystansem autora, klasę poprowadzenia aktorów z sugestywnością obrazu.

„Wesele” to oczywiście indywidualny język Wojciecha Smarzowskiego - tyleż naturalistyczny, co wyjaskrawiający. To jednocześnie wykład dość łopatologiczny, momentami przechodzący w publicystykę i zbyt daleko idące uproszczenia, bez uciekania się do szczególnych metafor wykładający kawę na ławę. Ale może rzeczywiście właśnie między innymi tak trzeba rozmawiać ze współczesnym widzem, by mieć jak najbardziej masową przestrzeń rażenia i otwierać co mocniej zaskorupiałe głowy. Może inaczej trudno wstrząsnąć odbiorcą zdemoralizowanym dominującą obecnie ze wszystkich stron polityczno-społecznego sporu zero-jedynkową interpretacją współczesności i historii. Frekwencja w kinach oraz gorące dyskusje wokół filmów scenarzysty i reżysera świadczą o tym, że Wojciech Smarzowski wie o polskim widzu coś, czego może nawet nie zawsze chciałoby się wiedzieć, jest przy tym gotowy, by jego produkcje odbierać na różnych płaszczyznach. Tak też jest skonstruowane „Wesele” - od szoku, poprzez dla niektórych rechot, dla innych „przegięcie” (scena z knurem, hmmm), aż po przejmujące, złożone, niosące głęboko humanistyczne przesłanie sekwencje.