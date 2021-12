Wesołe wierszyki na Nowy Rok. Zabawne życzenia noworoczne sms. Życzenia noworoczne na kartki i fb. Życzenia noworoczne 2022 6.12.2021

Zabawne życzenia noworoczne. Życzenia na kartki i fb. Wesołe wierszyki na Nowy Rok. Życzenia noworoczne 2021!

W nowym roku moc uścisków!

dużo zdrowia i pomysłów

lecz na święta trochę słodziej

nich się spełni twe marzenie

niech noc dużo życzeń spełni!

w szczególności właśnie tobie

i bliskiej tobie osobie.

Każdy z nas wiąże z Nowym Rokiem nadzieje. Mamy plany, marzenia, cele. Dlatego też życzę zrealizowania wszystkich, nawet tych najskrytszych i nieprawdopodobnych. Niech Nowy Rok będzie czasem zmiany i to zmiany na lepsze. Życzę, by nie opuszczał Cię uśmiech i ludzie bliscy sercu. Bo to jest przecież najważniejsze.

Życzenia noworoczne 2022. Wierszyki na Nowy Rok. Śmieszne ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Słonko moje ukochane

niech te dni razem nam dane

szczęścia pełne i uroku,

będą w całym Nowym Roku!