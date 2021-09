Wicemarszałek Łódzkiego z PiS zapewnia, że Piotrków wróci na listę wycieczek szkolnych. „Miasto Trybunałów” wykreślił resort Czarnka (PiS)

Zbigniew Ziemba, polityk związany z Piotrkowem, określił się jako „żywo zainteresowany kwestią ministerialnego programu Poznaj Polskę”. Przypomnijmy. Program to pomysł Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort zachęcał szkoły, aby ich organy prowadzące (najczęściej samorządy) wnioskowały o rządowe dofinansowanie na wycieczki. Maksymalna kwota takiego wsparcia to 15 tys. zł, czyli 80 proc. kosztów trzydniowego wyjazdu – resztę ma dołożyć organ prowadzący. Ale warunkiem ubiegania się o pieniądze było wpisanie do programu wycieczki tzw. punktów edukacyjnych. A te wyznaczył resort Przemysława Czarnka na specjalnej liście. Ministerialny spis doczekał się już kilku wersji. W pierwszej wśród ok. 20 punktów z województwa łódzkiego był uwzględniony Piotrków Trybunalski, jako „Miasto Sejmów i Trybunałów”, w kolejnych (w tym aktualnej) – już nie. Władze Piotrkowa nazwały to „skandalem”.

Resort tłumaczył wykreślenie Piotrkowa brakiem wskazania konkretnych miejsc do zwiedzania. Tyle, że sytuację można porównać do Łodzi. W obowiązującej wersji listy cała stolica regionu jest uznana za "wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego", choć przy tym punkcie edukacyjnym także brakuje konkretnych miejsc (np. osiedla Księży Młyn).