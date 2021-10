Wiceminister Waldemar Buda (PiS) chce budować linię tramwajową do granicy Łodzi i Rzgowa. Miasto Łódź... nic nie wie

Wiceminister Buda plany związane z nową inwestycją w komunikację publiczną ogłosił w środę (6 października)

- Przywiozłem bardzo dobrą informację, a wielu łodzian pamięta, że tramwaj w tej części Łodzi nie kończył biegu na pętli na Kurczakach, a co więcej, a prowadził do Rzgowa, a w latach 70-tych nawet do Tuszyna - mówił Waldemar Buda. - Wiemy jak mocno komplikuje życie koniec linii tramwajowej na Kurczakach, ale znaleźliśmy rozwiązanie. Ze środków dodatkowych, którymi dysponuje ministerstwo, wygospodarujemy pieniądze na budowę linii tramwajowej i sfinansujemy ją w 85 proc. To jest kapitalna informacja. Kwota jest niebagatelna, chodzi około 83 mln zł na budowę 2 km linii tramwajowej i zajezdni u zbiegu ulic Rzgowskiej i Bartoszewskiego. Z tej kwoty ministerstwo wykłada 85 proc., kilkanaście mln zł leży po stronie miasta Łódź, ministerstwo sfinansuje także projekt z niewielkim wkładem miasta.