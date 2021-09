Wiceminister Waldemar Buda prosi samorządy o przenalizowanie tzw. uchwał anty-LGBT

W województwie łódzkim sejmik głosami radnych PiS i jednego z PSL, przyjął Samorządową Kartę Rodzin w styczniu 2020 r. po rekomendacji ultrakatolickiej organizacji Ordo Iuris. Według Komisji Europejskiej jest to jednak uchwała noszące znamiona dyskryminacji, mówi choćby o tym, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny", odrzucono zaś poprawki KO, której radni chcieli wprowadzenia zapisów o matkach i ojcach samotnie wychowujących dzieci, lub dzieci będących pod opieką dziadków. Łódzka uchwała jest lżejsza gatunkowo niż np. małopolska, nie ma w niej mowy o LGBT, ale nie zmienia to faktu, że to właśnie samorząd województwa łódzkiego obok czterech innych samorządów jest adresatem pism z Komisji Europejskiej żądających wyjaśnień w sprawie uchwały, która poddaje w wątpliwość zdolność samorządu do przestrzegania fundamentalnej zasady niedyskryminacji. Tymczasem gra idzie o ponad 2 mld euro dla Łódzkiego w przyszłej perspektywie unijnej, które może przepaść, a już wstrzymano 26 mln euro z funduszu REACT-EU na gaszenie skutków pandemii dla Łódzkiego z obecnej perspektywy.