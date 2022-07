Wicemistrzostwo Polski dla siatkarzy Wifamy Łódź

Oba zespoły rewelacyjnie rozpoczęły turniej i po pierwszym morderczym dniu rozgrywek bez porażki zameldowały się w pierwszej ósemce Mistrzostw Polski.

W drugim dniu bez porażki na koncie pozostał tylko zespół „czwórek” awansując do półfinału mistrzostw.

Dzień trzeci to pewne zwycięstwo „czwórek” nad Akademią Siatkówki 13 Koszalin 2:0 (15:8;15:10) i awans do ścisłego finału, gdzie czekał już zeszłoroczny Mistrz Polski -Trefl Gdańsk.

Po bardzo zaciętym meczu finałowym KS Wifama UKS Akademia Siatkówki uległa obrońcy tytułu Treflowi Gdańsk 1:2 (15:13, 12:15, 4:11) zdobywając wicemistrzostwo Polski

KS WIFAMA UKS Akademia Siatkówki w składzie: Oliwier Pilarczyk, Jakub Mikołajczyk, Hubert Perzyński, Aleksander Gajzler, Kuba Shittu, Kacper Zięba. Trenerzy: Krzysztof Domagała oraz Paweł Niewiadomski.

W kategorii „dwójek” zespół KS Wifama zakończył rozgrywki na bardzo wysokim VII miejscu w Polsce

Skład zespołu: Kacper Wojciechowski, Bartosz Krzeszewski, Filip Matusiak. Trener: Krzysztof Domagała