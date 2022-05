Wicemistrzowie Polski ponownie zagrają w Bełchatowie!

Mecz ten będzie mieć szczególny charakter. W trakcie tego wydarzenia odbędzie się zbiórka pieniędzy na odzyskanie herbu GKS Bełchatów, który posłuży do stworzenia fundamentów do odbudowania piłki nożnej w Bełchatowie. W internecie od miesiąca trwa zbiórka na herb na stronie zrzutka.pl pod hasłem "WIELKA ZRZUTKA NA HERB!".

Lista piłkarzy, która potwierdziła swoją obecność w trakcie wydarzenia jest okazała: Garguła, Matusiak, Kolendowicz, Wróbel, Lech, Nowak, Pietrasiak, Ujek, Fonfara, Sapela, Fröhlich, Magdoń, Cecot, Rachwał, Dziedzic, Popek, Dąbrowski, Tosik oraz Grodzicki.

Swojej radości nie ukrywa były obrońca GKS Jacek Popek: "Fajna inicjatywa bo spotkamy się z kolegami, z którymi nie widujemy się na co dzień jednak najważniejszy punkt to zbiórka, aby dać do zrozumienia że GKS jest w sercu wielu osób ten klub jest ważny dla Bełchatowa i po to się spotykamy."

Ważnym dniem dla przyszłości piłki nożnej ma być 30 maja. To wtedy ma zapaść decyzja w łódzkim związku piłki nożnej dotycząca startu nowego GKS w rozgrywkach centralnych.

Sprawę odbudowy klubu komentuje Jacek Popek, który po zakończonej karierze związał się z Bełchatowem: "Początek to jest zbiórka na herb klubowy. Jest to początek długiej drogi aby wrócić do lat, które my pamiętamy z boiska, które chcielibyśmy aby wróciły. Stabilne fundamenty muszą powstać na bazie czegoś nowego, co mam nadzieje zacznie się już w niedzielę. "

Organizatorem tego wydarzenia są Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów "Torfiorze", Kibice Razem GKS Bełchatów oraz MCS Bełchatów.