Wichura w Łódzkiem: zwalone drzewa, zerwane dachy i sunące garaże

Polscy Łowcy Burz, popularny w mediach społecznościowych profil zajmujący się prognozowaniem i ostrzeganiem przed groźnymi zjawiskami meteo, dotarł do nagrania z czwartkowych wichur w Krakowie, które…

Drzewa i konary padały też na linie energetyczne doprowadzając do ich zerwania lub uszkodzenia, co skutkowało brakiem prądu w domach. Służby inżyniera miasta odebrały ponad 10 telefonów od łodzian – m.in. z ul. Janosika na Widzewie - zaniepokojonych tym, że ich mieszkania zostały pozbawione energii elektrycznej.

To był Armagedon! Pozrywane dachy na domach i budynkach gospodarczych

Ponadto zanotowano w Łodzi po kilka przypadków uszkodzonych fragmentów dachów oraz przesuniętych pod naporem nawałnicy blaszanych garaży – tak było m.in. przy ul. Szczecińskiej.

Jeśli chodzi o woj. łódzkie, to strażacy interweniowali 1200 razy: najczęściej w powiecie zgierskim – 180 razy, w Łodzi – 167 i w powiecie łowickim – 150 razy. Przyjeżdżali nie tylko do zwalonych drzew i złamanych konarów, lecz także do zerwanych lub uszkodzonych dachów na domach i budynkach gospodarczych. W sumie w woj. łódzkim zostało uszkodzonych 400 budynków.