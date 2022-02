Wichury w całej Polsce! Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW silny wiatr w czwartek 17 lutego 2022. Prognoza pogody 17.02.2022

ALERT RCB OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM. PROGNOZA POGODY NA CZWARTEK

IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia przed silnym wiatrem w czwartek 17 lutego 2022. Niebezpiecznych podmuchów wiatru należy spodziewać się już w nocy. Wiać ma od godziny 4 rano. Mieszkańcy województwa łódzkiego muszą przygotować się na silny wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h. Lokalnie do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostatnio podczas wichury osiągającej do 120 km/h w Łodzi wiatr wyrywał z korzeniami drzewa rosnące w parkach, na cmentarzach i osiedlach.

W czwartek rano lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Temperatura w czwartek wyniesie ok. 9°C, oraz ok. 3°C w nocy.

ZOBACZ MAPĘ POGODY NA 17 LUTEGO 2022