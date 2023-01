Widzę Łódź: 600 lat posiadania dużego potencjału. Felieton Dariusza Pawłowskiego

Radować się wypada, jest z czego i należy mówić o tej dacie przez rok cały, bo przecież historia Łodzi bardzo jest nieoczywista i jeszcze w pełni nie została spisana. Łódź przeżyła eksplozję i dynamikę swojego rozwoju - w tempie i rozmiarach nie notowanych w żadnym innym miejscu w Polsce - zmieniając się w połowie XIX wieku ze wsi w miasto fabrykanckie, dzięki temu, że ktoś (bardziej konkretnie Rajmund Rembieliński) miał na nią pomysł.

W 1820 roku ów prezes Komisji Województwa Mazowieckiego - wpatrując się w obfitujące w lasy i rzeki tereny wokół maleńkiej wtedy Łodzi, uznał je za atrakcyjne dla rozwoju przemysłu włókienniczego. I do początku XX wieku ludność Łodzi wzrosła tysiąc razy: z 600 do 600 tys. mieszkańców (teraz się znowu zbliżamy do tej liczby, ale z innego pułapu).