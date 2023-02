Widzę Łódź: Bilbordem w łódzki bezwład FELIETON

W dodatku akcja staje się powtarzalna w kolejnych sezonach do tego stopnia, iż nikt z uczestników tej gry nie ma wątpliwości, że po każdej zimie (niezależnie, jak lekką by nam była) dziury będą, miasto podejmie z nimi walkę niczym Alice Milli Jovovich z zombie, ze skutecznością mrówki próbującej przegryźć trzepak. A wygrają ci, co wiedzą, że w bilansie ekonomicznym nie chodzi o to, żeby wyremontować, ale by remontować. Można było odnieść wrażenie, że z nadmiaru sequeli „dziurowych wojen” mieszkańcy - jak zresztą w wielu innych sprawach, na przykład nie działającej komunikacji miejskiej - popadli w stan ponurej akceptacji owego stanu, z typowo łódzkim przekonaniem, że tak ma być, tak jest dobrze, bo gdzie indziej też jest źle. Tymczasem riposta przyszła spośród działań oddolnych i powiało nadzieją, że jednak potrafimy domagać się zmian. Oto grupa LDZ Zmotoryzowani Łodzianie doprowadziła do zainstalowania u zbiegu ulic Aleksandrowskiej i Bylinowej doskonale widocznego bilbordu z napisem: „Wjeżdżacie do Łodzi, najbardziej dziurawego i zakorkowanego miasta w Polsce”. Mocne, ale może inaczej już nie można. Kolejne dwa bilbordy z taką samą treścią mają stanąć przy ulicach Strykowskiej i Brzezińskiej. Całość nazwano kampanią społeczną, a na instalacje zrzucili się łódzcy kierowcy - zebrano ponad 7 tysięcy złotych, wystarczyło to właśnie na trzy bilbordy. Rzecz jasna, nie należy się spodziewać, aby włodarze miasta szczególnie się ową akcją przejęli, spróbują ją po prostu przeczekać, tym bardziej, iż są przekonani, że w opinii większości mieszkańców nie ma dla nich alternatywy. Lecz tak bezpośrednia w swoim wyrazie kampania, odwołująca się do konkretnego problemu (a nie dywagacji politycznych) - pod warunkiem, że mieszkańcy Łodzi nie uznają, iż oto już ktoś za nich coś załatwia - może być zajawką nieskomplikowanego, ale artykułowanego w końcu pragnienia: niech się nam ta Łódź już tak nie rozwija, jak o niej urzędnicy mówią i piszą, tylko niech po prostu dobrze funkcjonuje, jak na to zasługują jej mieszkańcy. A ci niech uwierzą, że zasługują naprawdę.