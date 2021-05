Widzę Łódź: Noce i dnie łódzkich muzeów FELIETON

Oczywiście, nie są to miejsca, na które rzucą się teraz tłumy zgłodniałych wyczekiwaniem na kontakt z dziełami ludzkiej wrażliwości i wyobraźni widzów (doroczne zwiedzanie „zaliczy” się przecież podczas Nocy Muzeów), ale budzenie się po przymusowym letargu instytucji przyzwyczajonych do powolnego, ponadczasowego działania może choć na chwilę zwrócić uwagę na to, co w tym zakresie w Łodzi mamy. Podróżowanie w dodatku wciąż jest utrudnione - nie musimy więc, jak zawsze, odkładać przyglądania się temu, co tuż obok na później, na rzecz planowego odwiedzania muzeów w miejscowościach odległych, a turystycznych. Tymczasem w mieście, które swoje bogate filmowo-awangardowe tradycje zamieniło na liczne stadiony przeznaczone na nieliczne wydarzenia w roku na każdym z nich, wyjątkowość wystawienniczej propozycji zawiera się w jej różnorodności - tematycznej oferty szerokiej, jak niemal w żadnym innym mieście naszego kraju. W łódzkich muzeach możemy zagłębiać się chociażby w dzieje i współczesność sztuki, kinematografii, archeologii i etnografii, ruchu niepodległościowego, fabrykancko-robotniczej tożsamości miasta, szeroko rozumianego przemysłu włókienniczego, a także kultury i architektury miejskiej, książki artystycznej, komunikacji, sportu, nauki, przyrody, można wejść pomiędzy mury lub spacerować po ogrodach - by zatrzymać się jedynie przy placówkach największych. Zapewne nieustannie należy zastanawiać się nad sposobem eksponowania muzealnych i galeryjnych kolekcji, bez ulegania gustom internetowej masy promować przyjemność zwyczaju odwiedzania tego rodzaju placówek wielokrotnie, bo za każdym razem dostrzeżemy coś nowego. To bowiem jeden ze sposobów odświeżania sobie świadomości, w jakim mieście żyjemy. A może nawet dostrzeżenia, w jakim jeszcze chcielibyśmy żyć?

