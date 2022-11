Widzę Łódź: Są korki, bo są Auta. No taki mamy klimat FELIETON

Okazało się, że według statystyk Wydziału Obywatelskiego i Komunikacji, w Łodzi jest zarejestrowanych ponad 550 tysięcy aut. Przy zmniejszającej się liczbie mieszkańców naszego miasta oznacza to, że wkrótce prawie każdy - i to niezależnie od wieku - będzie miał swój własny samochód wożący tylko kierowcę, bo w niemal każdej rodzinie już co najmniej jedno auto jest (uwzględniając, iż w popularnej narracji od takiego „przeżytku”, jak rodzina, mamy odchodzić). Ba, są szacunki głoszące, że do tej liczby należy dodać nawet 200 tysięcy samochodów, którymi każdego dnia przyjeżdżają do Łodzi biznesmeni w interesach, chorzy do lekarza specjalisty, turyści, samochody firmowe, służbowe, w leasingu, na często spotykanych tablicach rejestracyjnych z innych miast, a także obsługujące łódzkie inwestycje ciężki sprzęt, betoniarki, wywrotki itp., które także jeżdżą po miejskich ulicach.