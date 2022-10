Widzę Łódź: To ostatni festiwal filmowej Łodzi FELIETON

Podkreślmy - w mieście, które ciągle buńczucznie (ale i humorystycznie, jak rozumiem) nazywa siebie Łodzią Filmową, w którym odbywały się dobrze wymyślone i realizowane z ogromną pasją Forum Kina Europejskiego Cinergia, niezapomniany, światowej klasy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage (wokół którego znowu zamieszanie, tym razem w Toruniu), czy nieszczęsny, bo zbyt pretensjonalnie i bez szczególnego wyróżnika prowadzony Transatlantyk Festival pozostał nam energetyczny, ale jednak ze swojego założenia i możliwości organizatorów skazany na potrzebną niszę Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Wydarzenie, które powinno stać się zaczynem konstruktywnej, dogłębnej i w końcu mającej realny wpływ na decyzje urzędników krytyki myślenia władz miasta o filmowym dorobku i przyszłości Łodzi. Przyszłości, która z przeszłości powinna wynikać, a nie się nią podpierać w piarowskich materiałach. Niedługo w EC1 rozpocznie działalność Narodowe Centrum Kultury Filmowej, które znajdzie pewnie też przestrzeń na festiwal, ale mam coraz większe obawy, iż nie będzie to wydarzenie wykreowane w Łodzi, lecz znów raczej coś się z Polski „zaciągnie”. O tym, że dobre festiwale filmowe robić warto, świadczą te „hulające” chociażby we Wrocławiu, w Warszawie, czy Krakowie, ściągające turystów, doskonale promujące miasta, w których się odbywają, a przede wszystkim wzmagające ich rozwój, ponieważ inteligentnie i konsekwentnie wspierana kultura takim właśnie doskonaleniem się jej otoczenia odpracowuje poniesione inwestycje. Warunkiem jest, by nie była to kultura ideologiczno-propagandowa (niezależnie, jak się okazuje, od opcji) oraz - jak się to już okazuje wyjątkowo w Łodzi - organizowana z zachwytu celebryckością. Przykładem jest namiastka wymęczonego pomysłu festiwalu muzycznego Great Semptember, który odbywa się w October. Miasto wmówi nam, że się mamy z niego cieszyć, choć od początku było wiadomo, że idei firmowanej między innymi przez Artura Rojka, obmyślonej na inne miasto, nie da się tak prosto przenieść na takie miasto jak Łódź, tylko dlatego, że popularny muzyk stworzył już gdzieś świetny festiwal, a pani prezydent zrobi sobie z nim zdjęcie (z artystą, nie festiwalem). Tak się robi zabawę za publiczne pieniądze, nie kulturę Łodzi filmowej.