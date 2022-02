Widzew - Arka. Będzie komplet widzów już w piątek na premierze Widzewa

Już w piątek o godz. 20.30 na stadionie przy al. Piłsudskiego Widzew podejmować będzie Arkę Gdynia. Środa jest ostatnim dniem zapisów karnetowiczów na premierowy mecz. Według nieoficjalnych informacji zapisało się prawie 90 procent posiadaczy karnetów, a jest ich ponad 16 tysięcy.

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów obecnie w meczach piłki nożnej organizowanych jako imprezy masowe mogą brać udział kibice w liczbie nieprzekraczającej 30 procent pojemności obiektu, ale bez wliczania w ten limit osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, posiadających aktualny negatywny wynik testu przeciwko COVID-19 lub zaświadczenie o statusie ozdrowieńca.

W czwartek o godz. 12 rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na mecz z Arką. Ciężar gatunkowy tego pierwszego spotkania jest ogromny. Atmosferę skutecznie podsycili obaj trenerzy Janusz Niedźwiedź i Ryszard Tarasiewicz, którzy utajniali swoje ostatnie sparingi. Chodziło o nieujawnianie ustawień drużyny i sposobu rozegrania pewnych boiskowych sytuacji. Która drużyna lepiej wykona swoją tajemniczą robotę?

W drużynie Widzewa kibice zobaczą nowych graczy: Bartłomieja Pawłowskiego, Martina Kreuzrieglera i Kristoffera Hansena. Trzeba przyznać, że nazwiska robią wrażenie.

Mecz wywołuje ogromne zainteresowanie. Kolejna firma zdecydowała się wesprzeć Widzew Łódź w roli Sponsora Meczu - nadchodzące spotkanie przeciwko Arce Gdynia swoim patronatem objęła firma P.H. Krakus. Właściciel firmy Rafał Krakus był działaczem Widzewa i miał duży wkład w odbudowanie klubu po upadku za czasów Sylwestra Cacka.

Zbroi się też Arka. Mateusz Kuzimski z Warty Poznań znalazł się na celowniku Arki Gdynia, która chce wrócić do Ekstraklasy – informuje sport.interia.pl. Jakub Staniszewski został włączony do pierwszej drużyny Arki Gdynia. Pomocnik ostatnio był zawodnikiem rezerw Arki.

W środę odbyła się konferencja prasową z udziałem prezesa zarządu Widzew Łódź SA Mateusza Dróżdża, wiceprezesa Michała Rydza, prezesa firmy DiMedical Karola Majewskiego oraz wiceprezydentów Łodzi Joanny Skrzydlewskiej i Adama Pustelnika.

Tematem spotkania było zaprezentowanie nowego brandingu oraz zmian infrastrukturalnych poczynionych na stadionie Widzewa Łódź. Pięknieje nam stadion Widzewa i trzeba za to pochwalić władze klubu i Łodzi. ą