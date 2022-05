Widzew awansuje po porażkach? Frajersko niewykorzystana okazja w Legnicy

Trener Janusz Niedźwiedź dokonał trzech zmian w porównaniu z meczem z Resovią. Do składu wrócił Krystian Nowak, który zastąpił Martina Kreuzliegera. Nie ma też w składzie dwóch innych obcokrajowców: Kristoffera Hansena i Fabio Nunesa. Zamiast nich są: Paweł Zieliński i Radosław Gołębiowski.

Mecz miał ogromny ciężar gatunkowy, bo w przypadku wygranej Widzew zapewniał sobie awans do ekstraklasy bez względu na wynik ostatniego meczu w Łodzi z Podbeskidziem.

Już po dwóch minutach Miedź mogła prowadzić 2:0. Na szczęście w bramce łodzian stał Henrich Ravas, który jeszcze kilka razy ratował swój zespół przed utratą bramki.

Widzew właściwie tylko raz pokazał się pod bramką Miedzi, kiedy to po pomysłowo rozegranym wolnym Patryka Lipskiego w dobrej sytuacji znalazł się Bartłomiej Pawłowski, ale zamiast strzelać z pierwszej piłki chciał jeszcze kiwnąć obrońcę i wywalczył tylko róg.

Niecodzienna sytuacja miała miejsce 36 minucie: Szymon Matuszek wpadł na sędziego i ucierpiał - leżał na murawie. Doznał złamania nosa i musiał zejść z boiska. W jego miejsce Hamza Bahaïd.

W pierwszej połowie gospodarze musieli dokonać dwóch niewymuszonych zmian, ale nie przeszkadzało im w prowadzeniu gry i osiągnięciu dużej przewagi.

Widzewiacy grali mało odważnie, a występujący na pozycji dziewiątki Karol Danielak był zupełnie niewidoczny.

Po zmianie stron mecz nabrał rumieńców, łodzianie grali z nieco większym zaangażowaniem. W 50 minucie notujemy pierwszy strzał Widzewa. Paweł Zieliński strzelał lewą nogą zza narożnika pola karnego, bramkarz Miedzi broni. Bramkarz gospodarzy Mateusz Abramowicz nabierał pewności w grze.

Długo utrzymywał się wynik bezbramkowy. Aż nadeszła 77 minuta, kiedy to Dominik Kun przy linii bocznej pola karnego minął Holendra Rubena Hoogenhouta, a ten sfaulował widzewiaka. Sędzia nie mia wątpliwości i podyktował jedenastkę. Do karnego podszedł wprowadzony kilka minut wcześniej najlepszy technik w drużynie Widzewa Juliusz Letniowski. Strzelił silnie, ale czytelnie i Mateusz Abramowicz efektownie obronił.

Widzew jeszcze raz zaatakował. Po strzale Dominika Kuna Widzew wywalczył korner, ale na swoje... nieszczęście. Po dośrodkowaniu bramkarz Miedzi wybił piłkę, przejął ją Maxime Dominguez, podał do Macieja Śliwy, a ten zagrał na wolne pole do Hiszpana Chuki. Zawodnik Miedzi nieatakowany szybko podprowadził piłkę pod bramkę Widzewa i pokonał Henricha Ravasa. Obrońcy Widzewa nie dogonili szybkich zawodników Miedzi.

Tak oto zamiast 1:0 dla Widzewa zrobiło się 0:1 i wynik nie uległ zmianie.

Patryk Lipski powiedział po meczu: – Graliśmy z najlepszą drużyną I ligi. Mogliśmy wygrać, ale się nie udało. Jesteśmy źli i niezadowoleni, musimy wygrać ostatni mecz przed naszą wspaniałą publicznością.

Widzew zachował drugie miejsce z jednopunktową przewagą nad Arką. W ostatniej kolejce jeśli Arka wygra z Sandecją, Widzew też musi wygrać z Podbeskidziem w Łodzi, jeśli Arka zremisuje z Sandecją, Widzew też musi przynajmniej zremisować, jeśli Arka przegra z Sandecją, Widzew też może przegrać, ale i tak awansuje do ekstraklasy. Nie dopuszczamy do siebie takiej możliwości, chociaż nawet dwie porażki (z Miedzią i Podbeskidziem) dadzą widzewiakom awans.