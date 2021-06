Widzew bez sprawdzenia rezygnuje z utalentowanego i taniego piłkarza. Kontraktuje 10 razy droższego

Piłkarza Andrespolii Wiśniowa Góra polecał do Widzewa były piłkarz łódzkiego klubu z czasów meczów z Liverpoolem i Juventusem Krzysztof Kamiński.

Dziwi decyzja nowego sztabu szkoleniowego, tym bardziej że poprzedni sztab zapewniał, że podda Wojciecha Skawińskiego dłuższej próbie. Pierwszą przeszedł pozytywnie.

Statystyki Wojciecha Skawińskiego w minionym sezonie robią wrażenie. Ma 21 lat, dwa lata gry w IV lidze, w ostatnim sezonie 8 bramek i 11 asyst. Wartość tego zawodnika to jedynie ekwiwalent za wyszkolenie. Kontrakt indywidualny? Nie więcej niż 3 tys. zł. To piłkarz stąd, mieszka w Andrzejowie.

Paweł Zieliński, którego Widzew pozyskał za Łukasza Kosakiewicza ma 30 lat, w ostatnim sezonie grał w I lidze w Miedzi Legnica, strzelił 2 bramki i zaliczył 5 asyst. Nie wiemy, ile wynosi kwota dla zawodnika za przejście do Widzewa, choć po wygaśnięciu kontraktu był wolnym graczem. Miesięczne uposażenie tej klasy zawodnika może oscylować w granicach 20-30 tys. zł. Dziesięć razy więcej niż Wojciecha Skawińskiego.