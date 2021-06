Widzew. Co o nowym trenerze mówią internauci?

Maciej Fidor: Ja się pytam grzecznie i na razie baaaardzo spokojnie kto to jest. Skąd oni go wyłowili? Ojrzyński by się przydał. Tylko byłby problem dla tych u góry, bo on by sobie nie dał dmuchnąć do kaszy, bo inaczej będziemy się jeszcze dłuuuugie lata kisić w tej pierwszej lidze

Vecchio Cucs: Ojrzyński jest przereklamowany. Jak przychodził Smuda to też wszyscy się pytali ( łącznie ze mną ) skąd oni go wynaleźli. Tak więc ten tego

Piotr Ignasiak: Pamiętam go z czasów w Jarocie Jarocin. Jak klub był w takiej czarnej d..., że pieniądze przez kilka miesięcy ktokolwiek tam widział jak świnia niebo, to prezes zakaza pierwszej drużynie nawet trenować. Janusz Niedźwiedź z drużyną postanowił, że będą robić ściepę na wszystko, co potrzebne, od przejazdów po wodę i zakaz prezesa oleją. Wtedy naszło mnie przekonanie, że ten facet zrobi poważną karierę w trenerce. Teraz to zabrzmi śmiesznie, ale z takim mentalem i głodem rozwoju to może być przyszły selekcjoner.

Łukasz Muniack: Przegra dwa mecze i większość będzie pier... ze do wyjeb... Wg mnie Dobi padł ofiara szatni i właśnie nas kibiców i ciągłego ciśnięcia po nim jak po burej suce.

Oskar Sinkiewicz; Zmieniając co chwilę Trenera, drużyny nie zbudujecie, co wiąże się z brakiem oczekiwanych wyników..

Marcin Fastyn: Ciekawe, czy tegoroczny awans Polkowic to jego autorska zasługa, czy po prostu mądrze nie spieprzył tego, co wcześniej Dobi przez trzy lata budował. Ale ma u mnie kredyt zaufania na start i mam nadzieję, że dadzą mu spokojnie pracować. Od Broniszewskiego na pewno będzie lepszy.

Tomek Kamelski: Z wyglądu wydaje się twardy.Mam nadzieję że nie da sobą sterować i twardą ręką poprowadzi to rozleniwione nie ambitne pokolenie piłkarzy.Powodzenia Janusz!

Wal Demar: Trenerowi Niedżwiedziowi dać rok czasu spokój tym bardziej,że kadra w dużym stopniu będzie nowa i trzeba to jakoś zgrać ze sobą. Powodzenia trenerze.

Krystian Radgowski: Po tym co się stało z trenerem Dobim, kibice muszą być murem za trenerem. To nie trenerzy byli problemem w Widzewie. Zaufajmy temu człowiekowi i dajmy spokojnie pracować. Tylko Widzew !

Kamil Ławski: Niech w końcu jakiś trener dostanie u nas 2 pełne sezony, w piłce nic się nie zrobi z dnia na dzień ani w miesiąc. Tylko zacznijmy stawiać na młodych, a nie wypalonych piłkarzy którzy ostatni dobry mecz zagrali 5 lat temu

