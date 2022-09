Widzew - Cracovia. Najgorsze będzie za Widzewem? Choć zabraknie kluczowego piłkarza

- Jeszcze dziś na treningu zapadnie decyzja co do Bartka Pawłowskiego - mówił trener Janusz Niedźwiedź. - Szanse są małe, ale są, więc zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy. Generalnie będziemy mieli do dyspozycji nieco mniejszą grupę niż zwykle i przypuszczam, że zabraknie 2-3 graczy. Cracovia wygląda bardzo dobrze w defensywie oraz fazie przejściowej, a mecz z Rakowem to potwierdził. Jest to zespół ugruntowany na poziomie Ekstraklasy, posiada zawodników, którzy robią różnicę i jutro czeka nas bardzo ciężki bój.

19-letni pomocnik Ignacy Dawid został zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy w barwach Widzewa Łódź. Dawid ostatnio był zawodnikiem rezerw Widzewa.

Starsi kibice pamiętają Henryka Dawida, który grał w Widzewie i strzelił gola w pamiętnym meczu z Tychami (1:1), gdy mecz Widzewa na stadionie ŁKS oglądało ponad 40 tys. widzów.