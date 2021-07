Widzew. Dejewski jak Wojtala, Wichniarek, Dembiński i Szymkowiak

Podobnie było przed laty, gdy kierunek Poznań – Widzew pokonywali Artur Wichniarek, Jacek Dembiński, Paweł Wojtala (obaj z Lecha), czy Mirosław Szymkowiak (z Olimpii). Czy galerię bardzo dobrych piłkarzy z Poznania powiększy w Widzewie Tomasz Dejewski?

– To było na pewno spore przeżycie zadebiutować w Lidze Europy i zagrać mecze przeciwko takiemu zespołowi jak Benfica, choć niestety oba zakończyły się wówczas porażkami Lecha – wspomina Tomasz Dejewski. – Będę to wspominał bardzo pozytywnie, chociaż gdy później z perspektywy czasu patrzyliśmy na te spotkania, to dochodziliśmy do wniosku, że pewne różnice w wyszkoleniu technicznym czy szybkości grania zespołu z Portugalii były naprawdę bardzo mocno widoczne. Dobrze wspominam jednak cały pierwszy sezon spędzony wtedy w Poznaniu. Co do Widzewa. Klub ma swoje określone cele, jest tutaj nowoczesny stadion, wielu kibiców i doskonała atmosfera. To wszystko robi wrażenie. Teraz pozostaje mi już tylko w najbliższym czasie sprowadzić do Łodzi żonę i córeczkę, a potem jestem gotowy na ciężką pracę i walkę o miejsce w składzie.