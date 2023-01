Widzew - Dynamo 4:0. Efektowne zwycięstwo Widzewa bez trenera Janusza Niedźwiedzia

Wynik otworzył Jordi Sanchez Ribas, a ustalił go jeszcze w pierwszej połowie - klasycznym hat-trickiem - Bartłomiej Pawłowski.

W 18 minucie, po wymianie kilku podań, rzut rożny wywalczył Bartłomiej Pawłowski. Z niego, wprost na głowę Jordiego Sancheza, dośrodkował Juliusz Letniowski, a Hiszpan wpakował futbolówkę do siatki.

W 22 minucie zrobiło się już 2:0! Po przechwycie, z akcją środkiem wyszedł Mateusz Żyro i podał na lewo, do Bartłomieja Pawłowskiego. Skrzydłowy strzałem po ziemi podwyższył prowadzenie czerwono-biało-czerwonych.

Trzeci cios zadali widzewiacy w 36 minucie. Znów powodzenie przyniósł pressing - futbolówkę odebrał na środku boiska Sanchez i pobiegł z nią na wolne pole. Gdy znalazł się przed bramkarzem, dograł do Pawłowskiego, który strzelił do pustej bramki. Na tym wcale się nie skończyło, bo Pawłowski jeszcze przed przerwą skompletował hat-tricka! Tym razem skrzydłowy popisał się uderzeniem z dystansu. Po pierwszej połowie łodzianie prowadzili 4:0 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie.

Wyróżnili się w naszej drużynie: Bartłomiej Pawłowski, Mate Milos, Mateusz Żyro, Juliusz Letniowski. Drużyny nie prowadził trener Janusz Niedźwiedź, który się rozchorował. Trenera zastępował asystent Karol Szweda.

Ostatni sparing w Turcji piłkarze Widzewa rozegrają w piątek z gruzińskim Dinamo Batumi. 21 stycznia wracają do domu.