Widzew - Hutnik 4:1. Jest następca Marcina Robaka! Nowy wrócił do Łodzi

Trener Janusz Niedźwiedź wystawił jedenastkę zbliżoną do ostatniego meczu z Koroną. Zabrakło jedynie nowych graczy: czyli Pawła Zielińskiego i Juliusza Letniowskiego, który rozchorował się i wrócił do Łodzi na badania. W meczu ponadto nie zagrali wciąż indywidualnie trenujący Mateusz Michalski, Patryk Mucha, Karol Czubak i Daniel Tanżyna. W pierwszym składzie wyszedł Kacper Karasek, który w minionym sezonie grał w Unii Skierniewice.

Na ławce rezerwowych zasiedli sami młodzi piłkarze, a wśród nich testowany 19-letni napastnik z Niemiec Erick Surmanski. Ten środkowy napastnik grał ostatnio w drużynie juniorów Rot-Weiss Oberhausen. W rozgrywkach U19-Bundesliga West zagrał w 27 meczach, strzelił 4 gole i zaliczył jedną asystę. Ma 184 cm wzrostu. Urodził się 1 marca 2002 roku. Wcześniej Erick reprezentował barwy młodzieżowych drużyn Fortuny Duesseldorf.

Niestety, kibice nie mogli przekonać się, jak gra łódzka drużyna. Z powodów technicznych klubowa telewizja nie miała możliwości zrealizowania transmisji sparingu. Szkoda.

Widzewiacy mieli więcej z gry, mimo upałów, dyktowali warunki gry, ale do przerwy nie strzelili gola. Mieli przewagę, ale zabrakło skuteczności.

Zaraz po przerwie łodzianie strzelili nie gola, ale dwa gole. Najpierw w długi róg piłkę posłał Paweł Tomczyk, a dwie minuty później Karol Danielak wykorzystał błąd bramkarza Hutnika. Nie minęło siedem minut, gdy Dominik Kun zagrał do Pawła Tomczyka, a ten podciął piłkę i strzelił trzeciego gola. Rozwiązał się worek z bramkami. Z dobrej strony pokazał się Radosław Gołębiowski. Trener Janusz Niedźwiedź zmienił ustawienie i zagrał trójką obrońców i dwoma zawodnikami wahadłowymi.

W 72 minucie Patryk Kieliś strzelił honorowego gola dla Hutnika, ale pięćminut później odpowiedział Paweł Tomczyk – płasko, po ziemi. Napastnik Widzewa zaliczył hat-tricka.

Cieszą bramki Pawła Tomczyka. Jest następca Marcina Robaka? Zagrał też testowany Erick Surmanski, ale przez 23 minuty nic wielkiego nie pokazał, ale też nie miał ku temu wielu okazji.