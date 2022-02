Widzew i ŁKS w czołówce I ligi. Analiza PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

W Fortuna 1. Lidze kolejny miesiąc z rzędu nie doszło do zmian w czołówce, a podium obsadziły dokładnie te same zespoły, co w grudniu 2021 r. – Widzew Łódź, Arka Gdynia i Korona Kielce. Następne miejsca: 4. Resovia, 5. Miedź Legnica, 6. Zagłębie Sosnowiec, 7. ŁKS Łódź, 8. Podbeskidzie, 9. Sandecja Nowy Sącz, 10. Skra Częstochowa.

Fortuna I liga wznawia swoje rozgrywki dopiero pod koniec lutego. W styczniu przekaz w przypadku wszystkich drużyn zdominowały sprawy organizacyjne, transferowe i mecze sparingowe.

Legia Warszawa w przerwie między rundami piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy była najbardziej medialnym klubem piłkarskim w Polsce – wynika z analizy PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Wśród piłkarzy równych sobie po raz kolejny nie miał Robert Lewandowski, choć świetny miesiąc odnotował także Krzysztof Piątek.

Styczeń był miesiącem przygotowań do wznowienia sezonu oraz pierwszej kolejki po zimowej przerwie. W sytuacjach, w których nie mamy do czynienia ze sportowymi emocjami, to właśnie Legia zazwyczaj jest najbardziej popularna w mediach spośród wszystkich klubów PKO BP Ekstraklasy. Nie inaczej było tym razem, a sytuację poprawiło jeszcze zgrupowanie Legii, które po raz kolejny odbyło się w Dubaju i wzbudziło spore zainteresowanie. Wiele publikacji wygenerowały także publikacje dot. spraw organizacyjnych.