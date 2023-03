Widzew i reprezentacja Polski. Nasz człowiek w 90-osobobwej kadrze Santosa

- Oglądałem 11 meczów ekstraklasy, a w moim notesie jest 90 zawodników - mówił selekcjoner. - Trudno mu było zrobić pierwszy przesiew, ale to się właśnie stało. Gdy lepiej poznam kadrowiczów i kandydatów do gry w reprezentacji będzie łatwiej.

Nie ma w kadrze piłkarzy z łódzkich klubów, ale jest były piłkarz Widzewa, zaufana prawa ręka Fernando Santosa. To Grzegorz Mielcarski, który w sezonie 1994/95 zagrał 17 razy w barwach Widzewa w ekstraklasie i strzelił 7 goli. Jaka jest rola Grzegorza Mielcarskiego w kadrze? - padło pytanie dziennikarza na konferencji. - Jak mamy go nazywać?

- Nazywajcie go jak chcecie - odparł Fernando Santos.

Miejmy nadzieję, że w towarzystwie Grzegorza Mielcarskiego Fernando Santos będzie często zaglądał na stadion Widzewa.

A przed nami mecz Widzew - Lech. Gwiazdą meczu będzie arbiter finału katarskiego mundialu Szymon Marciniak.