Widzew i sobotni rywal łodzian chcą wrócić na salony

- Przed nami ostatnie szlify przed meczem z Podbeskidziem i spotkanie kończące rundę jesienną. Chcemy dobrze zakończyć rundę, najlepiej zwycięstwem. To byłoby dobre podsumowanie jesieni - powiedział trener Janusz Niedźwiedź.

Rywal widzewiaków zajmuje 7. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi, a w dotychczasowych spotkaniach uzbierał 25 punktów. - Podbeskidzie to były ekstraklasowiec, który chce wrócić na salony. Rywale mieli słabszy początek, ale później się rozkręcili. Mają dużo jakości z przodu, strzelili dużo bramek, ale też sporo ich tracą. Patrzymy, jak rozbudować nasz model gry, żebyśmy mogli realizować nasze zadania. O analizę całej jesieni pokuszę się po meczu z Chrobrym Głogów - dodał szkoleniowiec.

Szkoleniowiec czterokrotnego mistrza Polski został zapytany między innymi o spotkania swojej drużyny z zespołami z czuba tabeli. - Patrząc na mecze z czołówką, to nie przegraliśmy z żadnym z zespołów. Trzeba pamiętać też o meczach z drużynami z dołu tabeli, bo są punktowane tak samo - za trzy punkty. Wiele drużyn traciło punkty z tymi zespołami, a my zdobyliśmy ich komplet. Cały czas wracamy do przeszłości, a ja chciałbym skupić się na meczu z Podbeskidziem. Po każdym meczu analizujemy naszą grę, nawet po wysokich zwycięstwach - powiedział Janusz Niedźwiedź.