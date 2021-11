Widzew idzie jak burza. Szóste zwycięstwo w szóstym meczu tego sezonu

Takiego udanego początku nie pamiętamy. Trener Anna Chodera odmieniła zespół. Na dużej skuteczności grały Ewelina Gala i Anna Kudelska. Pierwsza trafiła 10 na 16 rzutów z gry, a rozgrywająca trafiła 5 na 9 rzutów za trzy punkty. Pozostałe zawodniczki dostroiły się do dobrej gry swoich liderek. Wróciła już na boisko po kontuzji kapitan drużyny Jagoda Bandoch.

W meczu na szczycie tabeli Korona Kraków pokonała MUKSPoznań 72:65. To dwie najlepsze drużyny grupy B. Za tydzień na Widzew przyjeżdża drużyna środka - Lider Swarzędz.

Blisko sprawienia sensacji w Łańcucie byli koszykarze Księżaka Łowicz. Podopieczni trenera Piotra Trepki prowadzili do przerwy 47:42, ale meczu nie wygra się szóstką zawodników. Tym bardziej, jeśli się gra z niepokonanym liderem tabeli pierwszej ligi na jego boisku.

Widać jednak poprawę w grze łowiczan i lepsze są widoki na przyszłość. Trzeba jednak szybko uzupełnić kadrę zawodniczą.

Dziwny, emocjonujący mecz oglądaliśmy w Aleksandrowie Łódzkim. Po pierwszej połowie wydawało się, że podopieczne trenera Adama Rajkowskiego pewnie zwyciężą, bo przecież drugą kwartę wygrały 22:6. W drugiej połowie rywalki nie położyły się na parkiecie i doprowadziły do dogrywki. W niej emocji było co niemiara. Aleksandrowianki jednak wykazały się większą odpornością nerwową i wygrały mecz 84:80.