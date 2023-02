Widzew - Jagiellonia 1:1. Zmarnowana szansa. Dublerzy próbowali zastąpić nieobecne i nieskuteczne gwiazdy Widzewa

Trener Janusz Niedźwiedź mówił co prawda przed meczem, że nie ma wszystkich do dyspozycji, lecz nie chciał zdradzić kogo, by nie ułatwiać zadania rywalom. Jordiego, którego nie było nawet na ławce rezerwowych, zastąpił Łukasz Zjawiński, a kibice prześcigali się w domysłach - odchodzi z klubu, zostanie sprzedany, ma poważną kontuzję, ma lekki uraz...

Na szczęście pozostali bohaterowie z meczu z Pogonią wyszli w podstawowym składzie na spotkanie z Jagiellonią. Kibice mimo ataku zimy kilka godzin przed meczem wypełnili stadion, przyjechało około 900 kibiców z Białegostoku.

Na trybunie C rzucał się w oczy transparent: „Jeśli dalej będziecie nam szkodzić - widzimy się pod Urzędem Miasta Łodzi”. Na meczu niewidoczni byli obserwatorzy wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Widzew przeobraził się już ze sportowego teatru w polityczną arenę. Bardziej upolityczniony był chyba tylko stadion Lechii w 1983 roku, kiedy podczas meczu z Juventusem skandowano hasła „Solidarność, Solidarność!”, a kibice wypatrywali obecnego na trybunach Lecha Wałęsę. Jak to wszystko dalej się w Łodzi potoczy?