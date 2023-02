Widzew - Jagiellonia. Trener Janusz Niedźwiedź wystawi Jakuba Wrąbla? Będą zmiany w składzie

Po udanym, choć zakończonym tylko remisem, meczu z Pogonią Szczecin, wielu kibiców spodziewa się zmian w składzie Widzewa. Najważniejszą zmianą ma być dla wielu wystawienie w bramce rekonwalescenta Jakuba Wrąbla.

Po raz ostatni ten bramkarz zagrał 13 marca 2022 roku. Zszedł z boiska tuż przed przerwą w meczu z Górnikiem w Polkowicach. Jak bardzo to było dawno i jak od tamtego czasu zmieniła się drużyna Widzewa niech świadczy fakt, że pierwszoplanowymi postaciami pozostało jedynie pięciu piłkarzy: Patryk Stępiński, Bartłomiej Pawłowski, Marek Hanousek, Martin Kreuzriegler, Paweł Zieliński. Nie ma już w klubie grających wtedy w Polkowicach Krystiana Nowaka, Patryka Lipskiego, Karola Danielaka, Kristoffera Hansena, Radosława Gołębiowskiego.

Przed sezonem trener Janusz Niedźwiedź mówił, że w klubie ma dwóch równorzędnych bramkarzy: Henricha Ravasa i Jakuba Wrąbla. Czy będą grać na zmianę? Tak było przed laty chociażby w Górniku Zabrze, gdzie grali na przemian Hubert Kostka i Jan Gomola. Przynosiło to efekty. Jan Tomaszewski jest zdania, że bramkarz w klubie powinien wiedzieć, że jest numerem jeden, a roszady na tej pozycji nie są wskazane. Trudno liczyć na zmianę bramkarzy Widzewa po wpadce Henricha Ravasa, bo ten golkiper nie popełnia rażących błędów. Ale niekiedy nie pomaga drużynie, jakby mógł. Niewielu po meczu z Pogonią podziela nasze zdanie, że przy każdej straconej bramce nie zachwycił. Czy jednak podobnego zdania jest szkoleniowiec Widzewa? Przekonamy się już jutro.

Ekstraklasa wybrała Jedenastkę 18. Kolejki. Wśród gwiazd znalazło się miejsce dla dwóch piłkarzy Widzewa i w żadnym przypadku nie jest to niespodzianką. WJedenastce znaleźli się: Bartłomiej Pawłowski oraz Ernest Terpiłowski. Młody piłkarz Widzewa strzelił trzeciego gola w ekstraklasie. Pierwszego uzyskał 23 lipca 2021 dla Termaliki Nieciecza w meczu ze Stalą Mielec (1:1), drugiego 16 października 2022 w meczu Widzewa z Zagłębiem Lubin (3:0).

Pod tym względem dorobek Bartłomieja Pawłowskiego jest bardziej obfity. Urodzony w Zgierzu 30-latek strzelił już 29 goli w ekstraklasie. W meczu z Jagiellonią zagra po raz dwusetny na najwyższym szczeblu rozgrywek.

Podczas najbliższego meczu Widzewa Łódź z Jagiellonią Białystok kibice korzystający z usług Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą mogli odebrać upominki od Oficjalnego Sponsora Klubu.

W zeszłym tygodniu Widzew Łódź ogłosił nawiązanie współpracy pomiędzy klubem i ŁKA. Oprócz zniżek na przejazdy grupowe, przewoźnik przygotował także gadżety dla kibiców podróżujących indywidualnie. Zatem jeśli na piątkowy mecz z Jagiellonią wybierasz się koleją, to przed rozpoczęciem spotkania przyjdź do stoiska Oficjalnego Sklepu pod namiotem, pokaż bilet i odbierz gadżet od naszego sponsora! Przy stoisku należy okazać ważny bilet na przejazd w dniu meczowym (jednorazowy lub okresowy).