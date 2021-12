Widzew jedzie na zgrupowanie do Turcji i zagra z Wieczystą Kraków

Po powrocie z ostatniego meczu ligowego w Głogowie, Widzewiacy mieli zaplanowany dzień wolny. Następnie we wtorek przejdą rutynowe badania, a w środę spotkają się na klubowej wigilii i rozjadą się do domów na urlopy. Drużyna wróci do zajęć już w nowym roku, w niedzielę 9 stycznia - informuje oficjalna witryna klubu widzew.com.

W sobotę 15 stycznia Widzew rozegra dwa z siedmiu zaplanowanych sparingów, a rywalami łodzian będą drugoligowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki i trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg. Spotkania odbędą się jedno po drugim w niewielkim odstępie czasowym.

W trakcie dalszych przygotowań przeciwnikami czerwono-biało-czerwonych będą trzy drugoligowe kluby: Chojniczanka Chojnice (22 stycznia), Ruch Chorzów (28 stycznia) i KKS Kalisz (29 stycznia). W sobotę 5 lutego Widzewiaków ponownie czekają dwa mecze kontrolne jednego dnia, z czwartoligową Wieczystą Kraków i drugoligowym Zniczem Pruszków. Wszystkie sparingi zostaną rozegrane w ośrodku szkoleniowym przy ulicy Małachowskiego.