Widzew. Jordi Sanchez uczestniczył w lekcji hiszpańskiego w XXXII LO w Łodzi. Zobaczcie zdjęcia

Pochodzący z Katalonii napastnik spotkał się z uczniami klasy dwujęzycznej w ramach akcji #WidzewEdukuje – informuje widzew.com.

Spotkanie z Jordim potrwało jedną godzinę lekcyjną. Podczas niej uczniowie zadawali piłkarzowi pytania zarówno w języku hiszpańskim jak i angielskim. Zawodnik otrzymał tradycyjnego pączka z okazji tłustego czwartku, rozdał autografy i zapozował do wspólnych zdjęć.

Spotkanie poprowadziła pani Ewa Łysiak-Palmąka, która jest koordynatorem sekcji dwujęzycznej, i która była tłumaczem Ateltico Madryt podczas meczu Ligi Mistrzów w 1996 roku: Wszyscy młodzi ludzie uczą się języków obcych. W naszej szkole mamy sekcję dwujęzyczną i właśnie dlatego zaprosiliśmy Jordiego. Wiemy, że sam jest dwujęzyczny, a skoro gra w Widzewie to postanowiliśmy skorzystać z tego, że jest blisko. Część uczniów to kibice, część bardzo dobrze mówi po hiszpańsku czy angielsku, więc dla każdego było to duże przeżycie i dodatkowa mobilizacja do nauki - mówiła.