Widzew - Lech 1:2. Strzelali gole Villarrealowi, Austrii, Djurgarden i Widzewowi

Trener Lecha John van den Brom powiedział po meczu z Widzewem: - Widzew zagrał tak, jak się spodziewaliśmy. Mieliśmy sporo problemów. Jaka tu jest atmosfera i jak Widzew gra, to należą nam się gratulacje, bo trudno tutaj wygrać. Widzew to jest zespół dobrze grający piłką.

Trener Janusz Niedźwiedź mówił po meczu: - Duże rozczarowanie i złość, że nie zdobyliśmy nawet punktu. Byłem dumny do 72 minuty z mojej drużyny. Przyjemnie się patrzyło na grę mojej drużyny. To był bardzo dobry mecz. Na bramkę zasłużyliśmy. Później stało się to, co się dzieje, kiedy gra się z jakościowym zespołem, jak Lech. Nie potrafiliśmy odwrócić losów meczu. Gra była na wysokim poziomie, ale mecz trwa 90 minut, a nie 72. Nie jesteśmy w stanie budżetowo porównywać się z mistrzem Polski. Do 72 minuty nie było jednak widać, kto jest mistrzem, a kto beniaminkiem. Pozytywem był występ Juljana Shehu. Przebiegliśmy w tym meczu 124 km, co jest rekordem. Napsuliśmy gry Lechowi. W niedzielę gramy mecz kontrolny z Jagiellonią.