Widzew - Lech. Do Łodzi przyjadą rekiny piłkarskiej finansjery

Widzew zagra z Lechem w Łodzi w niedzielę o godz. 17.30. Stawką tego meczu jest miejsce w europejskich pucharach w następnym sezonie. Lechici wiedzą już, jak smakuje i jaki ma wymiar pucharowy sukces.

Mistrzowie Polski, tylko z tytułu gry w tych rozgrywkach, zarobili już blisko siedem milionów euro. Na tę kwotę składają się: awans do fazy grupowej (2,94 mln euro), premie za dwa wygrane mecze (1 mln euro), za trzy remisy (498 tys. euro), drugie miejsce w grupie (325 tys. euro), za udział w 1/16 finału (300 tys. euro) oraz w 1/8 finału (600 tys. euro). Triumf nad Djurgardens IF oznacza kolejny milion euro, co daje łącznie, tylko z tytułu gry w Lidze Konferencji, kwotę 6,663 mln euro (ponad 31 mln złotych).