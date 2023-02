Widzew - Lechia - Kadra Polski. Widzew w Gdańsku spotka się ze swoim byłym trenerem

Widzewiacy spotkają się ze swoim byłym trenerem. Marcin Kaczmarek jest trenerem Lechii od 19 września 2022 roku. Przejął zespół od Macieja Kalkowskiego, który zastąpił Tomasza Kaczmarka – dziś asystenta Fernando Santosa w reprezentacji Polski.

Marcin Kaczmarek pracował w Widzewie od 1 lipca 2019 do końca sezonu 2019/20. Jest synem Bogusława Kaczmarka – asystenta Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski. Marcin Kaczmarek Widzew wprowadził z drugiej ligi do pierwszej, ale sukces ten nie został wysoko oceniony, niczym awans drużyny trenera Czesława Michniewicza na mistrzostwach świata w Katarze.

Po ostatnim meczu pod wodzą trenera Marcina Kaczmarka Widzew przegrał ze Zniczem Pruszków, ale awansował, bo GKSKatowice nie potrafił pokonać Resovii. Związki z mistrzostwami świata (gdy Meksyk nisko pokonał Arabię Saudyjską i to dało awans Polsce) są doskonale widoczne. Ówczesna prezes klubu Martyna Pajączek zwolniła trenera Marcina Kaczmarka (następcą został Enkeleid Dobi), tak jak prezes PZPNCezary Kulesza zwolnił Czesława Michniewicza.

Oile w Widzewie trener Marcin Kaczmarek miał cel jeden: awans, o tyle dzisiaj w Lechii celem jest utrzymanie drużyny w ekstraklasie. Marcin Kaczmarek w Lechii również miał okazję pracować wcześniej jako trener pierwszej drużyny. Było tak w latach 2004-2006. Udało mu się przedostać z 4 do 2 ligi.

– Gdańsk jest moim miastem, Lechia moim klubem. Pracowałem tu wcześniej i znam doskonale to miejsce. Jestem wdzięczny zarządowi Lechii za tę propozycję. Czuję też wielką odpowiedzialność, ponieważ wiem, w jakim Lechia jest obecnie miejscu. Wierzę w zespół, wiem, z kim będę pracował. Wspólnie udowodnimy, jaki mamy potencjał. Przed nami dużo ciężkiej pracy, ale jestem przekonamy, że damy radę – mówi trener Kaczmarek, który dwa lata temu odszedł z Widzewa Łódź.

Lechia dziś jest na dwunastym miejscu w tabeli, ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. To prawie tyle samo, ile Lechia zdobyła punktów na Widzewie. W lipcu 2022 roku w pierwszym meczu Widzew przegrał z Lechią w Łodzi 2:3. Gole zdobyli: Bartłomiej Pawłowski 12 (k), Jordi Sánchez 71 - Maciej Gajos 5, Łukasz Zwoliński 40, Flávio Paixão 86

Niezwykły przebieg miało spotkanie Jordiego Sancheza i Bożidara Czorbadżijskiego z sympatykami Widzewa. Stranieri Widzewa którzy przez ponad półtorej godziny w Oficjalnym Sklepie Widzewa nie szczędzili sił, by każdy z przybyłych kibiców mógł otrzymać autograf lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Nie zabrakło dziesiątek dzieci, ale również dorosłych, którzy często przybywali z bardzo daleka. Poza sympatykami z Łodzi, podczas wydarzenia pojawili się kibice między innymi: z Koluszek, Rogowa, Łowicza, Kutna i Radomska. Jordi mówił, że w meczu przeciwko Lechii zagra na pewno. ą