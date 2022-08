Widzew Łódź idzie śladami wicelidera tabeli ekstraklasy

Umowę z Widzewem podpisał napastnik Łukasz Zjawiński, który został wypożyczony z Lechii Gdańsk. Trener Janusz Niedźwiedź awizował ten transfer mówiąc: – Mniej więcej koło 15- 20 sierpnia część zawodników, którzy nie będą grali, będą mieli ochotę zmienić klub. Może wtedy też trafi się jakiś zawodnik, który będzie mógł realnie wzmocnić nasz zespół. Cały czas prowadzimy rozmowy, obserwujemy rynek, mamy określonych zawodników na tapecie. Nie chcemy się spieszyć, jeśli zrobimy ruch, czy ruchy, to chcemy żeby były jakościowe i rzeczywiście wzmocniły naszą drużynę.

Czy Łukasz Zjawiński da Widzewowi nową jakość? Kibice są sceptycznie nastawieni, ale trzeba być dobrej myśli.

21-letni zawodnik zaliczył już dwa występy w obecnym sezonie ekstraklasy jako rezerwowy. Wszedł na boisko w końcowych minutach w Łodzi w meczu Widzew – Lechia.

Na początku lipca tego roku przechodził testy w Warcie Poznań, najbliższym rywalu Widzewa, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Był wypożyczony do pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz, w której barwach wystąpił 14 razy i zdobył 9 bramek. Strzelił gola drużynie ŁKSw meczu rozegranym 8 kwietnia na Stadionie Króla.

Sezon 2020/2021 Zjawiński spędził w Stali Mielec. To w tym zespole zadebiutował w ekstraklasie, a przez cały sezon zaliczył 24 występy i strzelił 1 gola w najwyższej lidze.

Nowy nabytek łodzian właśnie do Stali Mielec, wicelidera ekstraklasy, porównuje obecny Widzew, grają już w Łodzi Mateusz Żyro i Bożydar Czrbadżijski.

– Też byłem w Stali, która jako beniaminek płaciła tzw. frycowe, a potem pokazała, że zasługuje na to, by zostać w Ekstraklasie. Jestem zdania, że tak samo będzie z Widzewem. Przyszedłem tutaj, żeby dać kibicom radość i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni – mówił Łukasz Zjawiński w wywiadzie z Jakubem Dyktyńskim z widzew.com.

W sobotę o godz. 20 w Grodzisku Wielkopolskim piłkarze Widzewa zagrają z Wartą Poznań. Ta drużyna ostatnio wyprzedziła łodzian w tabeli, gdyż pokonała Koronę w Kielcach 1:0. Wcześniej Warta pokonała Miedź w Legnicy 2:1. Czyżby poznański zespół miał patent na beniaminków PKO Ekstraklasy.

Trener Warty 32-letni Dawid Szulczek, najmłodszy szkoleniowiec w ekstraklasie, po meczu z Koroną cieszył się nie tylko ze zwycięstwa, ale także z powiększenia kadry zespołu. - Po raz pierwszy kogoś będziemy musieli zostawić z przyczyn sportowych, bo nie zmieści się w 20-osobowej kadrze na mecz z Widzewem - mówił trener Warty w magazynie GOL w TVP Sport. - Wróciło kilku piłkarzy po kontuzjach. Jestem zadowolony ze stanu kadry. Szczepański i Kościelny wrócą na mecz z Widzewem.

W ciągu ostatnich 16 meczów Warta ani razu nie zremisowała. Warta ostatni raz zanotowała podział punktów 27 lutego z Jagiellonią w Białymstoku (1:1). Bezkompromisowy zespół. ą