Widzew Łódź rozbudowuje sztab szkoleniowy. Nowy drugi trener beniaminka

Michał Zawadzki to doświadczony szkoleniowiec dobrze znany łódzkim kibicom futsalu. Ostatnio prowadził drużynę FC10 Zgierz, z którą Widzew rywalizował w poprzednim sezonie w rozgrywkach 1. Ligi, a wcześniej przez siedem lat był trenerem Malwee Łódź. Na stanowisku asystenta Marcina Stanisławskiego zastąpił Marcina Łagiewskiego, który pozostaje w sztabie szkoleniowym Czerwono-biało-czerwonych.

- Ekstraklasa to zupełnie inny poziom, niż jej zaplecze, dlatego podnosząc poziom sportowy drużyny, nie możemy zapomnieć o wzbogacaniu sztabu szkoleniowego. Taka osoba jak Michał Zawadzki idealnie pasuje do naszej kadry trenerskiej. Znamy się od lat, świetnie rozumiemy i darzymy zaufaniem, dlatego wiem, że doskonale sprawdzi się w tej funkcji. Jednocześnie chcę mocno podkreślić ogromną rolę, jaką w zespole odgrywa Marcin Łagiewski. To człowiek-instytucja z którego po prostu nie można rezygnować – mówi Przemysław Olczak, prezes zarządu Widzewa Łódź Futsal.

Przybycie Michała Zawadzkiego do ekipy Widzewa to kolejne wzmocnienie drużyny beniaminka przed jego pierwszym w historii sezonem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak dotąd w zespole Czerwono-biało-czerwonych oficjalnie zaprezentowani zostali trzej nowi piłkarze: Portugalczyk João Bernardes oraz Ukraińcy Maksym Pautiak i Wiaczesław Kożemjaka.