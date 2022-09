Widzew ma problem. Fabio Nunes będzie operowany. Kto go zastąpi? Rośnie siła ofensywy

Szukaliśmy słowa przeprosin ze strony Michała Rakoczego, młodego piłkarza Cracovii, który był sprawcą tego brutalnego zagrania. To przez niego ucierpiał Portugalczyk. Młokos milczy, jego pryncypałowie także. Najlepiej schować głowę w piasek.

Do drużyny wróci na szczęście Bartłomiej Pawłowski, który nie był jeszcze gotowy na Cracovię. Zabraknie znów Mateusza Żyro, dla którego mecz w Mielcu miałby szczególny charakter, wszak do Łodzi przeprowadził się właśnie z miasta Grzegorza Laty i Andrzeja Szarmacha. Podobnie ze Stali przyszedł Bożidar Czorbadżijski.

Odkryciem meczu z Cracovią dla nas jest Łukasz Zjawiński, który miał współudział w obu bramkach, choć żadnej nie strzelił. Najpierw mocno popracował przy pierwszym golu, podał do Jordiego Sancheza, a później miała miejsce dobitka Dominika Kuna. Łukasz Zjawiński wypracował także karnego, zamienionego na bramkę przez Marka Hanouska. Siła ofensywna Widzewa nabrała jakości. To musi cieszyć trenera Janusza Niedźwiedzia i kibiców Widzewa.

Sobotni rywal Widzewa w poniedziałek gra z Jagiellonią w Białymstoku. Wcześniej mielczanie zostali podbudowani dwoma zwycięstwami: z ŁKS po karnych w Pucharze Polski i Śląskiem Wrocław w ostatniej kolejce ligowej. ą