Widzew - Miedź. Był lepszy od Marcina Robaka. W piątek bezpośrednie starcie na Widzewie

Piłka nożna. Siedem meczów pozostało drużynie Widzewa do końca sezonu zasadniczego w pierwszej lidze. Pierwsze z tych siedmiu spotkań już w piątek o godz. 17.40. Rywalem Miedź Legnica.

Cztery mecze z zespołami pierwszej siódemki Świadomie piszemy o sezonie zasadniczym, bo przecież zaraz po nim rozegrane zostaną trzy mecze barażowe o awans do ekstraklasy. Kibice Widzewa liczą, że w tym gronie znajdą się ich ulubieńcy i zakończą fazę barażową sukcesem.

Piłkarze Widzewa do końca fazy zasadniczej zagrają jeszcze z: Miedzią w Łodzi, Resovią na wyjeździe, Termaliką Nieciecza w Łodzi, Arką w Gdyni, GKSTychy w Łodzi, Koroną w Kielcach i Odrą Opole w Łodzi. Można kręcić nosem na układ ostatnich spotkań. Tylko trzy z siedmiu drużyn są sklasyfikowane niżej od Widzewa: Resovia ( 15 miejsce), Korona (13), Miedź (10). Trudno uznać ich za słabeuszy, którzy łatwo oddadzą punkty. Pozostałe cztery mecze Widzew rozegra z zespołami pierwszej siódemki tabeli: liderem Termaliką, piątą Arką, szóstymi Tychami i siódmą Odrą. Te zespoły też marzą o walce o awans, co każe uznać je za trudnych rywali, ale z drugiej strony będą to mecze o sześć punktów. W przypadku zwycięstw Widzew może pozbawiać te drużyny nadziei na ekstraklasę. Tylko jak zainkasować 21 punktów w tych siedmiu meczach?

Rywale łapią formę. Piłkarze Miedzi przed przyjazdem do Łodzi przełamali się po pięciu meczach bez wygranej. Zwycięstwo nad Górnikiem Łęczna zapewnił Miedzi Michał Bednarski, dla którego była to premierowa bramka dla legniczan. Zawodnik ten przeszedł przed sezonem z Górnika Polkowice – w drugiej lidze edycji 2019/20 wywalczył koronę króla strzelców. Zdobył 24 gole, wyprzedzając Marcina Robaka (21 trafień). Trzeci był wtedy Karol Czubak (wówczas Bytovia Bytów) - 18 goli. Co o piątkowym meczu Widzew - Miedź mówi trener łodzian Marcin Broniszewski? - Przygotowujemy się do każdego spotkania jednakowo, bo mamy świadomość, że bez względu na to, z jakim rywalem gramy, stawka jest taka sama - do zdobycia są trzy punkty i klasa rywala nie ma tu znaczenia. Z każdym trzeba wygrywać dobrą organizacją gry, dobrym nastawieniem i podejściem do spotkania. Są to kwestie, które w każdym meczu muszą być na najwyższym poziomie - dodał trener.

Marcina Broniszewskiego cieszy informacja o rychłym powrocie kibiców na trybuny (od 15 maja możliwe będzie zapełnienie 25% stadionów). - Wszystko to, co robi się w zawodowym sporcie jest podporządkowane temu, żeby kibice mieli dużo radości. Miejscem kibiców są trybuny, gdzie mogą wyrażać swoje emocje. Mam nadzieję, że nasza drużyna da im dużo radości - powiedział.

Co ze zdrowiem Jakuba Wrąbla i Mateusza Michalskiego? - Jeśli chodzi o stan zdrowia piłkarzy, to mam nadzieję, że w dzisiejszym (czwartkowym - przy. red.) treningu będziemy już mogli skorzystać ze wszystkich graczy – mówił trener Marcin Broniszewski. – Sztab medyczny na czele z doktorem Grabowskim „stanął na głowie”, żeby zawodnicy z urazami byli już dziś do naszej dyspozycji. Najistotniejszy jest dla nas piątkowy mecz i na nim się skupiamy. Realizacja tych celów cotygodniowych jest kluczowa, by myśleć o czymś więcej. Twardo stąpamy po ziemi. Interesuje nas to, co wydarzy się w piątek i do tego spotkania chcemy się optymalnie przygotować - podsumował szkoleniowiec Widzewa.

