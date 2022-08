Widzew mógł mieć cztery punkty więcej. Zdjęcia kibiców Widzewa z Wrocławia

Po meczu ze Śląskiem trener Janusz Niedźwiedź powiedział: - Cieszę się, że na stadion weszli nasi kibice, że zwyciężyła piłka i wszyscy mogli oglądać spotkanie w komfortowych warunkach. W ostatnim czasie chwalono nas styl, w jaki sposób gramy, ale dziś chcieliśmy dorzucić do tego punkty, bo wiemy, że one są kluczowe. Chcemy je jednak zdobywać w określony sposób, bo sposób, w jaki gramy daje nam porządek na boisku. Zdobyty punkt nas cieszy, ale mecz mógł się potoczyć w dwie strony, bo zarówno my, jak i Śląsk mieliśmy swoje sytuacje. Wracamy do Łodzi bez strzelonego gola, ale też bez straconego i z cennym punktem, który moim zdaniem trzeba docenić.

Mateusz Żyro: To tylko punkt, ale trzeba go szanować, wobec tego jak wyglądało całe spotkanie. Mieliśmy co prawda rzut karny w pierwszej połowie i może gdyby udało się go wykorzystać, ten mecz wyglądałby inaczej i myślę, że dowieźlibyśmy ten korzystny wynik.

Naszym zdaniem, gdyby przed sezonem ktoś powiedział, że po 4 meczach Widzew mieć będzie 4 punkty, zostałby wycałowany z dubeltówki. Patrząc jednak na przebieg tych czterech spotkań widać, że dorobek łodzian mógł być dużo większy. Nawet o cztery punkty: jeden z Pogonią, jeden z Lechią, dwa ze Śląskiem. Powinny być dwa remisy i wygrana. To byłaby radość!

W piątek na stadion Widzewa przyjedzie Legia. To będzie wydarzenie. Początek meczu 20.30.