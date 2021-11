Widzew może zaskoczyć ustawieniem w linii ataku w niedzielnym meczu z Zagłębiem

Padały pytania od słuchaczy. Oto jedno z nich: Czy Paweł Tomczyk dostanie szansę od pierwszego meczu z Zagłębiem? Bartosz Guzdek jest bez formy.

- Bardzo dobre pytanie. Każdy może liczyć, że zagra. Ten tydzień będzie pełen rywalizacji, poza jednym zawodnikiem, którego nie będziemy mieli, pozostali będą gotowi do gry. Paweł może wyjść w pierwszym składzie. Od trzech tygodni dobrze wygląda na treningach. Wcześniej zbyt mocno chciał, wtedy brakuje luzu. W Nowym Sączu pokazał się z dobrej strony. Bartosz Guzdek to młody chłopak, ma swoje wzloty i upadki. Niedawno grał w trzeciej lidze. Był w gazie, jest lekko pod formą, ale liczę, że rywalizacja będzie korzystna dla drużyny. A może znajdziemy jeszcze inne rozwiązanie?

Inne pytanie od słuchacza: Czy jest w drużynie Widzewa miejsce dla kolejnych obcokrajowców?

- Jest miejsce dla każdego dobrego zawodnika. Chcemy, aby obcokrajowcy stanowili jedną trzecią drużyny. Ale jeśli znajdziemy doskonałego zawodnika, może trafić do nas.